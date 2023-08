Esplorando il Confine tra Guerra Digitale e Giornalismo

Leggi su panorama

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Nell'ambito della sicurezza informatica e della, due libri emergono come opere fondamentali per comprendere le sfide e le dinamiche di questo mondo in continua evoluzione. "Cyber e potere" di Pierguido Iezzi e "NetWar" di Michele Mezza offrono prospettive complementari su temi cruciali riguardanti la cyber security e il. Scopriamo con i due autori come queste opere affrontano tematiche cruciali riguardanti la cyber security e ille sfide e le implicazioni di un futuro sempre più. Dott. Iezzi, “Cyber e potere”, può essere descritta come un’antologia dell’ultimo biennio, da dove nasce l’idea di questo libro? "Cyber e potere" è un viaggio che abbraccia l'antologia, la cronaca e l'analisi del biennio 2021/2022, un periodo che ha ...