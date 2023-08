Esercitazioni glaciali Cosa facevano le navi russe e cinesi al Polo Nord

Leggi su formiche

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Nei giorni scorsi, un certo allarme è stato suscitato dalla presenza di una flotta composta da undici vascellie russi che conducevaal largo delle isole Aleutine, arcipelago americano posto in prossimità dell’Alaska. Per rispondere alla minaccia rappresentata da questa flottiglia, gli Stati Uniti hanno inviato 4 cacciatorpediniere a pattugliare il tratto di mare territoriale antistante il luogo delle, con il supporto di un velivolo da pattugliamento marittimo P-8 “Poseidon”. Ovviamente, la compagine sino-russa è rimasta in acque internazionali, e l’escalation è rientrata quasi immediatamente. Non è la prima volta che similihanno luogo: nel settembre dell’anno scorso una flottiglia di 7 vascelli russi e, comprendente fregate e cacciatorpedinieri ...