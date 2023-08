Errore umano o drone? Il giallo sulla nuova esplosione vicino a Mosca

Con un comunicato stampa di ieri 8 agosto 2023 il Dicastero per lo sviluppointegrale della Chiesa Cattolica Vaticano ha anticipato il tema del messaggio del Pontefice ...plurale non è un...Dal punto di vistasono rimato perplesso soprattutto alla luce dei miei pregressi di ... minoranza e maggioranza, è quella di capire, vedere se c'è unda entrambe le parti, anche perchè la ...A cura di undel modus, arriva la psichiatria, in accordo alla psicologia, a produrre ... L'usodegli esseri umani, 1966' compara la degradante condizione di un uomo relegato alla funzione ...

Travolto dal grana "Come un terremoto Difficile credere a un errore ... IL GIORNO

Esplosione in una fabbrica di materiale pirotecnico a 70 km da Mosca: le autorità parlano di un errore umano, ma sui social parte il tam-tam sulla possibile mossa di un drone ucraino ...Il comandante dei vigili del fuoco intervenuto a Romano "In 33 anni di servizio non ho mai assistito a nulla del genere".