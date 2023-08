Ercolano | concerto di Andrea Sannino | La Maschera | Vincenzo Comunale Il 14 Tony Tammaro e fuochi d’artificio

Leggi su 2anews

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Il 12 e il 13 agosto due serate di eventi dal vivo per con i concerti di, Lae lo spettacolo comico di. Lunedì 14die lo spettacolo dipirotecnici in onore di Maria SS. Assunta in Cielo. Volge al termine il progetto “=Legalità+Turismo” finanziato da Città Metropolitana di Napoli e voluto