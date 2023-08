Elisa Isoardi è single e felice | “Adesso punto tutto sul lavoro”

(Di mercoledì 9 agosto 2023) La conduttrice tornerà in onda su Rai1 dal 16 settembre 2023 alla guida di Linea Verde Life, al momento non sente la mancanza di un uomo al suo fianco. L'articolo proviene da DireDonna.

Tornerà protagonista su Rai1. Dopo aver detto addio a La prova del cuoco, la conduttrice ha deciso di mettersi in gioco all'Isola dei Famosi e a Ballando con le stelle per poi approdare su Rai2 con la trasmissione ...Tornerà il 16 settembre su Rai 1 la bellissima presentatricecon il programma Linea Verde Life . Una notizia bellissima per i suoi fan ma anche per la conduttrice che, nei suoi 40 anni, finalmente torna sulla rete pubblica e può festeggiare. Ecco ...a partire da lunedì 16 settembre sarà al timone della prossima stagione Linea Verde Life. Prenderà il posto di Daniela Ferolla e Marcello Masi e già qualcuno storce il naso dicendo che ...

Elisa Isoardi travolta dal dolore | La conduttrice allo scoperto sul ... RicettaSprint

Atteso a breve l’annuncio del nuovo dirigente, che avrebbe già firmato per i rossoverdi dopo essersi dimesso dalla Triestina. Tornano i due ex alabardati Si attende soltanto l’ufficialità, ma pare or ...Un luogo bucolico, ameno, che fa da cornice alla raffinata ospitalità de La Trota dei fratelli Serva. Parliamo di Rivodutri, dove sempre più personaggi del cinema, dello spettacolo e della politica fa ...