Effetto Meloni | le banche bruciano 9 mld | chi perde di più

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Con l’introduzione delle tassa sugli extra profitti approvata dal governocon il decreto Omnibus, crollano le azioni delleche, in poche ore, hanno bruciato miliardi di euro. La decisione del Consiglio dei Ministri di lunedì 7 agosto arriva in risposta all’aumento dei tassi di interesse che, nell’ultimo periodo, hanno assicurato profitti record alle, con il costo dei prestiti cresciuto vertiginosamente. L’Italia ha inferto un colpo a sorpresa alle sue, impostando la tassa una tantum del 40% sui profitti ottenuti da tassi di interesse più elevati, dopo aver rimproverato gli istituti di credito per non aver premiato i depositi. La decisione ha però scatenato una reazione a catena che ha coinvolto tutta l’Europa. Paesi come Spagna e Ungheria hanno già imposto tasse straordinarie al settore e ...