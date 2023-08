Edoardo Donnamaria non tornerà a Forum? Ecco l’indiscrezione

(Di mercoledì 9 agosto 2023)via da? Secondo le ultime notizie di gossip, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip potrebbe non essere confermato per la prossima stagione del programma condotto da Barbara Palombelli.nondecide di non confermareaprendo così le porte ad altri aspiranti ‘bilancieri’”, fa sapere... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

via da Forum Secondo le ultime notizie di gossip, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip potrebbe non essere confermato per la prossima stagione del programma condotto da ...Si parla nel dettaglio di, che potrebbe saltare. L'indiscrezione è stata rilanciata da Amedeo Venza , esperto di gossip e retroscenista televisivo, con una story postata su ...La storia d'amore nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi edè ufficialmente giunta al capolinea. A commentare la loro rottura è arrivato Francesco Chiofalo che, in un'intervista rilasciata al settimanale Mio, ha lanciato una frecciata alla ...

Stando alle ultime indiscrezioni, pare che Edoardo Donnamaria non sia stato confermato per la prossima edizione di Formu: cosa sta succedendo ...Edoardo Donnamaria via da Forum Secondo le ultime notizie di gossip, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip potrebbe non essere confermato per la prossima stagione del programma condotto da Barbara ...