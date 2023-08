Edoardo Donnamaria licenziato da Mediaset? Ecco cosa è successo

(Di mercoledì 9 agosto 2023)è stato conosciuto dal pubblico da casa per essere stato uno dei volti di Forum, programmache intrattiene nella tarda mattinata di Canale 5. Dopo la partecipazione del ragazzo al GF Vip, però, il giovane non è più apparso all’interno del programma. In molti si sono chiesti il motivo di questa decisione, L'articolo proviene da KontroKultura.

In base alle indiscrezioni raccolte sempre dall'esperto di gossip Amedeo Venza sembra chesia stato fatto fuori definitivamente dal programma mattutino in onda su Canale 5 : 'Forum ...via da Forum Secondo le ultime notizie di gossip, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip potrebbe non essere confermato per la prossima stagione del programma condotto da ...Si parla nel dettaglio di, che potrebbe saltare. L'indiscrezione è stata rilanciata da Amedeo Venza , esperto di gossip e retroscenista televisivo, con una story postata su ...

Al GF Vip 2022/23 sono stati i protagonisti di una sorta di romanzo di amore amaro con tanto di dinamiche manipolatorie. Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sono conosciuti nella casa più ...Potrebbe non essere riconfermato a Forum Edoardo Donnamaria, reduce dalla partecipazione al Grande Fratello Vip. Sebbene si tratti, per ora, solo di rumors e indiscrezioni, pare proprio che sia ...