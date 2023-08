Ecco perché le coppie scoppiano in estate

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Litigi, tradimenti e gelosie. In, secondo gli esperti, affiorano i problemi fra leche non funzionano. Lo psicologo e psicoterapeuta Stefano Scatena, ci spiega cosa succede

... hanno dovuto chiudere per un giornola spiaggia era infestata da questi animali che aggredivano i bagnanti. Caro voli, taxi, intercettazioni e banche:i i maxi - decreti del governo Dopo ...non so dove sono caduto, non mi ricordo il nome del posto, però lo cercheròsono stati eccezionali, gentilissimi, molto attenti".Per lo stesso motivo, se deve acquistare un tablet, sceglie sempre la versione "mini",si ..., solo ora possiamo passare al motivo più complesso da trasmettere per cui un foldable, in ...