Ecco il vero guaio della tassa sugli extraprofitti secondo Codogno

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Il blitz del governo, due giorni fa, sui margini degli istituti pompati dal rialzo dei tassi e per questo passibili dizione fino al 40% (ma non si andrà in ogni caso oltre lo 0,1% del totale degli attivi) è stato digerito, momentaneamente, dalla Borsa. Ma sul piano politico e finanziario la partita non è chiusa, anzi. Con ogni probabilità ci sarà nelle prossime settimane un confronto tra mondo del credito e palazzo. Resta il precedente, pericoloso e inquietante, almeno a sentire Lorenzo, economista con una lunga esperienza al Tesoro, oggi docente alla London School of Economics. “Seguendo una tendenza anti-mercato ben consolidata da molti dei precedenti governi italiani, e con un ulteriore tocco populista da parte dell’attuale amministrazione, l’esecutivo ha approvato una...