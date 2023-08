È tempo dell’Ucraina nell’Ue? Scrive l’amb Castellaneta

Leggi su formiche

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Sono maturi i tempi per l’ingressonell’Unione europea? E, qualora non lo fossero, quantooccorrerebbe per consentire a Kyiv di entrare a pieno titolo nella “casa” dell’integrazione europea? Pensare a un’Ucraina all’interno dell’Unione europea è un’ipotesi affascinante e che risponde legittimamente alle aspirazioni del governo e della popolazione locali di far parte di uno spazio caratterizzato da un elevato livello di libertà, dal livello individuale a quello economico. Tuttavia, sono numerosi gli ostacoli che si frappongono con la realizzazione del “sogno europeo” di Kyiv. Il primo (sembra quasi banale dirlo) è ovviamente lo stato di guerra in cui si trova il Paese. Finché continuerà l’invasione da parte della Russia e in mancanza dunque di certezza e integrità dei propri confini, non si potrà pensare all’ingresso ...