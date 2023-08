E se i desideri che stiamo inseguendo non fossero i nostri?

Leggi su dilei

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Da grande voglio fare l’astronauta, la ballerina, la dottoressa, la veterinaria: da bambini è molto semplice desiderare di essere qualcosa o di volere qualcosa. Quando siamo piccole è tutto molto meno filtrato, tutto trasparente, perché, in fondo, cosa c’è di male nell’esternare ciò che vogliamo davvero, senza scontrarci contro nessuna barriera? È crescendo che le cose cambiano. Ed è per questo che, forse, a un certo punto della nostra vita, diventa necessario chiedersi se ichesono i. Può sembrare assurdo doverselo chiedere e, probabilmente, qualcuna di voi si chiederà: com’è possibile che i mieinon siano davvero miei? Com’è possibile che qualcosa che voglio (credo di volere) così radicalmente in realtà non mi appartenga? La risposta è complicata. E può ...