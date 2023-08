E' morto Sixto Rodriguez | l' incredibile storia del cantautore che ispirò la rivolta in Sudafrica

Il docufilm racconta comeabbia lavorato come operaio gran parte della sua esistenza a Detroit, oltre a tentare anche la carriera politica attraverso candidature al consiglio comunale, a ...Rodriguez, è: negli Usa non sfondò, divenne famoso in Sud Africa con la sua 'Sugarman' Ritenuto un flop negli Stati Uniti, Rodriguez era diventato famoso soprattutto in sud Africa: Qui, ...Il docufilm racconta comeabbia lavorato come operaio gran parte della sua esistenza a Detroit, oltre a tentare anche la carriera politica attraverso candidature al consiglio comunale, a ...

È morto Sixto Rodriguez

Aveva 81 anni. È stato protagonista di una delle più incredibili vicende artistiche degli ultimi decenni. Incise due dischi negli Usa negli anni Settanta ma senza successo. Nel 1998 viene riscoperto, ...Il cantautore americano diventato celebre per la strana storia del suo successo in Sudafrica, raccontata in un documentario, aveva 81 anni ...