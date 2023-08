Due euro per un taglio | si chiama servizio

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Il quadrato costruito sulè uguale alla somma dei quadrati costruiti sulle croste: così proclama un utente su Twitter (No, non lo chiameremo mai X). Il tema è noto, e in rete si è già scatenato l’inferno, compresi meme e trattati di geometria del toast. Centinaia di articoli hanno raccontato la storia, perché quando ci sono “notizie” così, subito clickbait. Invece di cavalcare l’onda del click forsennato, noi ci siamo chiesti che cosa c’è dietro a questa scelta apparentemente scellerata, che forse, però, tanto peregrina non è. Ripetutamente e sempre più spesso, in particolare nei periodi di vacanza, leggiamo polemiche relative in generale “all’attività di transumanza vacanziera a mungitura forzata”. Nel senso che durante la transumanza del bestiame si munge poco, perché le bestie sono stanche, mentre quando la transumanza riguarda le persone o i turisti, la ...

Di questi, 307 milioni disono stati appunto stanziati dalla Commissione europea tramite ...ulteriore passo in avanti verso la realizzazione di un'opera strategica per il sistema elettrico dei...... dove la porta era rimasta inviolata, a diff erenza dellereti subite col Liverpool nei 45 ...per l'arrivo dell'estremo difensore in prestito con diritto di riscatto fi ssato a 7 milioni di. ...... andare in Aula e approvare una questione sospensiva dimesi, per rinviare l'esame a dopo l'...Tutti i partiti di minoranza avevano presentato a inizio legislatura una propria proposta (dai 10...

Hai conservato questi due euro del Portogallo Ecco quanto valgono oggi | GamingToday Gaming Today

Con l'aumento dei tassi di interesse imprese e famiglie, potrebbero trovarsi a pagare maggiori interessi per 5,4 miliardi nel 2023 e per 9 miliardi nel 2024, quasi 14,4 miliardi in 2 anni, fino ad olt ...riconosce 500 euro a chi si sposa e mille euro a chi farà un figlio. A oggi si contano 2 matrimoni e 2 neonati tra i dipendenti dell'azienda, ma già sono in vista nuovi arrivi. «Vogliamo così dare un ...