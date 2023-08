Due 17enni tentano di eludere un posto di blocco | denunciati

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUno vive a Giugliano, l’altro è affidato ad una comunità nel comune di Scafati. Entrambi, il primo già noto alle forze dell’ordine, l’altro incensurato. Hanno tentato diundi controllo dei carabinieri in località Monteruscello a Pozzuoli, ma sono stati raggiunti e bloccati. I due erano in sella ad uno scooter, il passeggero con il volto coperto. Nonostante l’alt sono fuggiti; in via Bovio quando il 17enne alla guida ha perso il controllo del mezzo ed entrambi sono finiti a terra. Il passeggero è stato immediatamente bloccato, l’altro è riuscito inizialmente a fuggire. Prima di riuscire a identificarlo i militari hanno trovato in strada una pistola scacciacani senza tappo rosso e poco dopo hanno individuato nella sua abitazione il 17enne: nella casa è stata trovata la scatola di una ...

L'Amiu: 'Situazione grave per l'igiene pubblica' - VIDEO Cronaca Canosa, si sono svolti i funerali deimorti in un incidente stradale: tante le testimonianze d'affetto Attualità Bari, ...... incidente stradale sulla SS96: scontro tra un tir ed un'auto Cronaca 4 Ago 2023 Canosa, si sono svolti i funerali deimorti in un incidente stradale: tante le testimonianze d'affetto ......per il cyberspazio ha annunciato che i minori di 18 anni dovranno limitare a un massimo diore ... 1 ora tra gli 8 e i 12 anni, 90 minuti per i 12 - 15 anni e 2 ore per i 16 -. Xia Hailong, ...

Due 17enni in fuga dal posto di blocco, erano armati: presi dopo un inseguimento Internapoli

Uno vive a Giugliano, l’altro è affidato ad una comunità nel comune di Scafati. Entrambi 17enni, il primo già noto alle forze dell’ordine, l’altro incensurato. I Carabinieri li incrociano durante un ...Uno vive a Giugliano, l’altro è affidato ad una comunità nel comune di Scafati. Entrambi 17enni, il primo già noto alle forze dell’ordine, l’altro incensurato. I Carabinieri li incrociano durante ...