Droga | Testa Fdi | ' bene possibilità di destinare 8 per mille a recupero tossicodipendenze'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Un'altra decisione importante presa dal governo Meloni: estendere ladil'8 peraldelle. È importante sotto il profilo del metodo, perché molto spesso il contribuente non vuole devolvere l'8 pera nessuna delle opzioni oggi esistenti, credo che questa opzione invece raccoglierà il favore di tutti coloro che non hanno mai voluto scegliere. Ma è importante anche sotto il profilo del merito perché rappresenta un'opportunità fondamentale per molte famiglie, impossibilitate a sostenere i costi, spesso onerosi, legati ai percorsi didi un familiare tossicodipendente, con problemi di alcol o ludopatico, consentendo loro di farlo". Lo afferma Guerino, ...