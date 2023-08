I baci di Annalisa , a lei e a lui delritornello - tormentone dell'estate, hanno decisamente conquistato i fan. Annalisa è sold out ... mattonemattone, con la mia squadra e con voi, che mi ...Il Parlamento di Londra ha aperto un'inchiesta sul sessismo nel mondo della finanza,la vicenda del gestore di hedge fund Crispin Odey Caterina Orsenigo 09.08.2023 Il Parlamento ...Odey è un...Il MessinaCon, organizzato da StrettoCrea , torna in grande stilelo stop imposto dalla ... doppiatore (solo domenica 3 settembre) Umberto Giampà, disegnatore Giovanni Muciaccia, il...

Famoso architetto precipita in auto: morto nel burrone, trovato dopo ... LA NAZIONE

Dopo il famoso bacio in discoteca, spunta una nuova foto dei due: il cantante e la modella starebbero trascorrendo l’estate insieme ...Prima uscita pubblica per Marta Fascina dopo i funerali di Silvio Berlusconi. Alla serata trofeo in suo nome, prima del derby Milan-Monza, ha partecipato sempre accanto a Luigi Berlusconi, il figlio ‘ ...