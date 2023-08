Donna licenziata dopo 18 anni perché digitava troppo poco | come si è giustificata l' azienda

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Il Covid ha cambiato le nostre esistenze e, sotto certi aspetti, anche il modo di lavorare. Sempre più persone, infatti, hanno l'opzione di farlo da casa. Tuttavia alcuni datori di lavoro monitorano con attenzione i loro dipendenti e, in casi estremi, arrivano a licenziarli, com'è successo a unaaustraliana. Nei mesi più duri dell'emergenza Covid, milioni di lavoratori sono stati costretti a lavorare da casa. Chi ha (o aveva) un lavoro per cui è necessario solo un computer, si è regolato di conseguenza. Dall'estate del 2022, il Covid è sparito dalla narrazione dei giornali e nel 2023 le emergenze che sembrano interessare l'opinione pubblica sono altre. Da quando i governi mondiali hanno revocato lo stato di emergenza, il cosiddetto smart working è diventato facoltativo. Alcune aziende pretendono che i dipendenti tornino in ufficio, altre concedono loro di ...

...dopo circa venti anni di lavoro. Il motivo Dopo diverse contestazioni disciplinari l'azienda ha ritenuto che lanon avesse più i requisiti per ricoprire il ruolo per cui era stata ...Tuttavia, lanon ricorda molto di come si è svolto l'incontro, poiché si è dissociata dalla situazione a causa dell'enorme imbarazzo e della pressione. Poi è stata colta dalla nausea e ha ...Al suo posto ha chiamato un estraneo ex dirigente della Banca centrale tunisina Najla Bouden sarà ricordata solo per essere stata la primapremier nel mondo arabo. Una scelta puramente ...

Licenziata per «non aver digitato abbastanza» durante lo smart working: così l'azienda contava le battute sul ilmattino.it

Licenziata dopo 18 anni di lavoro mentre si trovava in smart working perché, secondo l’azienda, non produceva abbastanza durante l’orario di lavoro. È quanto avvenuto in Australia con Suzie Cheikho, l ...Una donna è stata licenziata dopo 18 anni di lavoro dopo che uno speciale software di battitura ha scoperto che non scriveva abbastanza mentre era in smart working. Suzie Cheikho ...