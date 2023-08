Laè stata salvata dai bagnini, che l'hanno raggiunta e trascinata a riva. Secondo la gente del posto, è la prima volta che avviene un episodio simile in anni recenti a Rockaway Beach. La ...I primi soccorsi alla 65enne sono stati forniti dai bagnini hanno che hanno tirato lafuori dall'acqua e le hanno applicato un laccio emostatico alla gamba . Immediato il trasporto al Jamaica ...Ha combattuto come era solito fare, rimanevaa Facebook, di cui era una fan, per ... Aveva 75 anni ed è stata unain vista nella vita sociale della città, presente, tanto per dire, alle ...

Donna attaccata da uno squalo, chiusa una spiaggia a New York AGI - Agenzia Italia

Due settimane dopo, il braccio di Peggy Jones è ancora fasciato e ha detto che non sta guarendo così rapidamente come sperava ...La donna sarebbe in condizioni critiche ma stabili. La polizia di New York ha sorvolato la spiaggia di Rockaway, ma dello squalo non c'è traccia ...