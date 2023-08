Donna attaccata da uno squalo a New York | 9 chili di carne mangiati FOTO

Leggi su cultweb

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Unaè statada unoa New, il 7 agosto 2023, riportando una seria ferita ad una gamba. Si tratta di Tatyana Koltunyuk, una signora di 65 anni, che stava nuotando in mare a Rockaway Beach, quando i bagnini l’hanno sentita urlare. Laè stata recuperata, salvata e portata in ospedale, dove è in gravi condizioni, ma stabile. Il dettaglio più inquietante è che lole avrebbe mangiato via 9di. Attenzione, seguono immagini forti. On Rockaway Beach, New, a shark attacked a Ukrainian activist. The woman, Tatyana Koltunyuk, was bitten on the left leg as she swam near Beach 59th Street, a spokeswoman for the city’s parks department said. The woman was treated for her injuries and is ...