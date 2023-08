Don Patriciello | ' non vestite le bimbe alla Comunione come spose'

- parroco del popoloso comune alle porte di Napoli dove si è battuto e si batte contro la camorra, i roghi tossici e lo spaccio di droga, un impegno che gli è costato minacce pesanti ..."Sono bambine. Hanno 10 " 11 anni. Si accostano alla santa Comunione per la prima volta". Comincia, così, il post diMaurizio, il parroco del Parco Verde di Caivano, che si rivolge ai genitori delle piccole che stanno per ricevere il sacramento. "Un momento bello. Unico. Irripetibile. Sono bambine. ...'Sono bambine. Hanno 10 " 11 anni. Si accostano alla santa Comunione per la prima volta'. Comincia, così, il post diMaurizio, il parroco del Parco Verde di Caivano, che si rivolge ai genitori delle piccole che stanno per ricevere il sacramento. 'Un momento bello. Unico. Irripetibile. Sono bambine. ...

Don Patriciello alle mamme: "Non vestite bimbe come spose per Comunione" Adnkronos

Bambine che fanno la prima Comunione vestite "come se andassero a sposarsi".Diventato virale l'appello del parroco di Napoli, Don Patriciello: "Non vestite le vostre figlie come fossero spose alla Comunione".