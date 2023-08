Dl asset | Sbrollini Az-Iv | ' da stallo limiti elettromagnetici danno a imprese'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Superare losuiè fondamentale per lo sviluppo economico del Paese e delle sue. Il ritardo italiano nello sviluppo della rete 5G è un pesante ostacolo per la competitività del tessuto produttivo e la crescita del Paese". Lo dichiara Daniela, senatrice di Azione-Italia viva. "Per questo la decisione del governo di rimandare ancora una volta l'innalzamento dei, oltre che incomprensibile, risultasa per il nostro futuro. Chiediamo al governo di porre subito rimedio. Il terrorismo su questo tema è stato smentito da studi rigorosi e un'indagine conoscitiva del Parlamento. Non si può perdere altro tempo dietro all'estremismo ambientalista", conclude.