Diretta Salisburgo - Inter | 0 - 0 | segui la partita LIVE

(Di mercoledì 9 agosto 2023)(AUSTRIA) - Dopo la tournée in Giappone, l'di Simone Inzaghi è pronta a scendere in campo per un altro test importante contro i campioni d'Austria del. Penutlimo ...

...del. Penutlimo appuntamento di questa pre - season per i nerazzurri che chiuderanno i loro impegni domenica 13 agosto, a Ferrara , contro gli albanesi dell' Egnatia . Segui ladel ...Amichevole inizio ore 19:00Inter Marcatori: Arbitro: Srdjan Jovanovic (Serbia) Amichevole- Inter, stadio Red Bull Arena di, fischio di inizio ore 19.live a partire dalle 18.30. Arbitra l'incontro Srdjan Jovanovic, fischietto ...- Inter è l'amichevole estiva che va in scena in terra austriaca: dove, come e quando vedere instreaming la ...

Salisburgo-Inter: come vedere la partita in diretta streaming Punto Informatico

11' - Tanti errori da una parte e dall'altra, il risultato è già cambiato due volte. Il parziale dice 1-1. 9' - L'INTER TROVA IL PARI, AUTOGOL DI PAVLOVIC! Correa vede la sovrapposizione sul binario ...6' - GOL DI KONATE SU PAPERA DI SOMMER! Il portiere elvetico inciampa sul pallone non riuscendo a controllare un retropassaggio killer e apre la strada al sinistro a porta vuota di Konate. Inizio dei ...