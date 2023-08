Diretta l' Inter si impone 4 - 3 sul Salisburgo | Sensi firma il gol vittoria LIVE

(Di mercoledì 9 agosto 2023)(AUSTRIA) - Dopo la tournée in Giappone, l'di Simone Inzaghi scende in campo per un altro test importante contro i campioni d'Austria del. I nerazzurri si sono imposti ...

SALISBURGO (AUSTRIA) - Dopo la tournée in Giappone, l'di Simone Inzaghi scende in campo per un altro test importante contro i campioni d'Austria del ... Segui ladel match...Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LADI SALISBURGO -] SALZBURG (AUT): Mantl N. (Portiere), Dedic A., Solet O. (dal 1' st Okoh B.), Pavlovic S. (dal 1' st Baidoo S.), Terzic A. (dal 1'...La risposta- agenzia all'interno del Sudan è finanziata solo per il 24%". L'allarme di Save ... La conseguenzadi questa prolungata mancanza di energia elettrica, è che gli obitori della ...

Diretta Salisburgo-Inter: dove vederla in tv e live streaming DAZN

RIVIVI IL LIVE DI SALISBURGO-INTER 3-4 93' - Non c'è più tempo, finisce qui alla Red Bull Arena! L'Inter porta a casa la vittoria allo scadere grazie a Sensi dopo ...RIVIVI IL LIVE DI SALISBURGO-INTER 3-4 93' - Non c'è più tempo, finisce qui alla Red Bull Arena! L'Inter porta a casa la vittoria allo scadere grazie a Sensi dopo ...