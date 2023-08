Diretta Juve A - Juve B 1 - 0 | gol di Vlahovic su rigore

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Si riaprono i cancelli dell'Allianz Stadium , con lantus pronta a salutare i propri tifosi in un clima di festa. In programma c'è il test in famiglia in vista dell'esordio in campionato con ...

Si riaprono i cancelli dell'Allianz Stadium , con la Juventus pronta a salutare i propri tifosi in un clima di festa. In programma c'è il test in famiglia in vista dell'esordio in campionato con ......La sfida tra squadra Black e squadra White sarà trasmessa intv e live streaming sia da Sky (visibile sul canale Sky Sport Summer) che da DAZN e in streaming su NOW. FORMAZIONI UFFICIALI...Juventus - Juventus B, la tradizione...spostata. La partita che da sempre apre la stagione della Juventus si giocherà all'Allianz Stadium. Orario d'inizio ore 18.30. Appena letta la notizia ai più è ...

Diretta Juve: allo Stadium allenamento e amichevole, orario e dove vederla Tuttosport

All'Allianz Stadium si sfidano in amichevole la Juventus di Massimilano Allegri e la Next Gen di Brambilla. Classica partita in famiglia tra le due formazioni, con calcio d'inizio fissato alle ore ...Le ultime di calciomercato in Serie A e non solo. Le operazioni di Juve, Inter, Milan e di tutte le altre: le trattative di mercoledì 9 agosto ...