DIRETTA Calciomercato | tutte le trattative di mercoledì 9 agosto

Commenta per primo Niente Salisburgo per Lautaro Martinez. L'attaccante nerazzurro non è a disposizione dell'allenatore Simone Inzaghi per l'amichevole di oggi (calcio d'inizio alle ore 19 insu Dazn e Sky) in Austria. Il nazionale argentino è alle prese con un sovraccarico muscolare: al suo posto gioca Correa in coppia con Thuram. Assente anche l'infortunato Acerbi, sostituito da ...La sessione estiva diincomincia ufficialmente, ma il quadro sembra delineato. Trattative, affari fatti e rumors di mercoledì 9 agosto 2023. TABELLONE: AFFARI FATTI I giocatori al centro delle trattative di ...Cercasi attaccante. Roma al lavoro per regalare una punta a Mourinho, cresce l'ipotesi Zapata . Il Napoli attende il rilancio dell'Al Hilal per Osimhen e intanto è vicino a chiudere un colpo a ...

Calciomercato, news in diretta: il Napoli prende Cajuste, oggi le visite. Inter tra Taremi e Balogun, stallo De Ketelaere ... Sport Fanpage

Lautaro Martinez non parte per Salisburgo dove l’Inter affronterà la squadra austriaca per un’amichevole in programma oggi, 9 agosto, alle 19 e in diretta su Sky Sport Calcio. L’argentino ha accusato ...Primo incontro che riserva sorprese: il Modena all'ultimo secondo conquista la vittoria contro gli avversari di categoria superiore del Sassuolo ...