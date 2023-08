Dellavalle | «In America per il progetto Chiellini? Ha a cuore il mio futuro»

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Lorenzo, ex difensore della Juve Primavera e ora dei Los Angeles FC, si è raccontato a Tuttosport dopo questi primi giorni inLorenzo, ex difensore della Juve Primavera e ora dei Los Angeles FC, si è raccontato a Tuttosport dopo questi primi giorni in. Le sue dichiarazioni: MLS – «In realtà, è stata una scelta assolutamente naturale. Negli Stati Uniti ci sono giovani che arrivano da tutta Europa, ci sono strutture e c’è un’organizzazione a livello sportivo che mi ha colpito. Una volta che mi è stata prospettata questa possibilità è stato naturale dire sì. Sono arrivato a Los Angeles dopo gli Europei e non sono più tornato a casa. Benissimo, divido casa con due miei compagni di squadra. Per ora sono partito con la formazione B, ma mi sto già allenando con la prima squadra. La ...

Il difensore è stato ceduto insulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 4 milioni di euro. Queste le parole dello stesso: ' Per 10 anni ho avuto l'onore e il ...Il difensore è stato ceduto insulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 4 milioni di euro. Queste le parole dello stesso: ' Per 10 anni ho avuto l'onore e il ...

Dellavalle: «In America per il progetto. Chiellini Ha a cuore il mio ... Calcio News 24

Dopo la trafila nelle giovanili bianconere, il talento ha deciso di andare in Mls: "Ho accettato questa opportunità dopo aver sentito i consigli di Giorgio" ...La Juventus ha chiuso la trattativa per la cessione di Lorenzo Dellavalle al Los Angeles in MLS, stessa squadra in cui milita un grande ex juventino ossia Giorgio Chiellini. Il difensore è stato cedut ...