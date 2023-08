Decreto voli | l' Ad di Ryanair | Chi parla di cartello dice spazzatura L' Ue lo cancellerà E aggiunge | Come voi solo i sovietici

...Ue: Italia chiarisca su stretta "La Commissione Ue ha contattato le autorità italiane per avere informazioni più dettagliate sul contenuto preciso" della stretta sul carocontenuta nel......Commissione europea ha contattato le autorità italiane con la richiesta di ottenere informazioni più dettagliate relativamente al contenuto preciso della stretta sul carocontenuta nel...È quanto ha affermato l' amministratore delegato della compagnia Ryanair, Eddie Wilson, commentando " in un'intervista all'Ansa " le norme contro carocontenute nelOmnibus Asset/...

Le misure per bloccare i rincari dei voli aerei da e per Sicilia e Sardegna, secondo l’amministratore delegato del vettore low cost, non solo causeranno paradossalmente un aumento dei prezzi ma disinc ...(Adnkronos) – Il governo italiano “non poteva né doveva intervenire. Il decreto, non capisco da dove arrivi, è in netto contrasto con il regolamento 1008 dell’Unione europea che lascia le compagnie li ...