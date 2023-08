Decreto contro caro voli in Italia | Ryanair | “Ue lo cancellerà”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 9 agosto 2023) La compagnia low cost irlandese secondo quanto riporta il Ceo Eddie Wilson presenterà un ricorso alla Commissione Europea Il governono “non poteva né doveva intervenire. Il, non capisco da dove arrivi, è in netto contrasto con il regolamento 1008 dell’Unione europea che lascia le compagnie libere di fissare i prezzi. Per questo l’Europa spazzerà via le normene, colpedi interferire con il mercato”. Ad affermarlo in un’intervista a ‘La Repubblica’ è l’amministratore delegato di, Eddie Wilson annunciando che la compagnia low cost irlandese ricorrerà alla Commissione Europea perché ilinterferisce con il libero mercato “ed è illegittimo”. “Sarò sincero: ci sentiamo beffati da questo provvedimento. Intanto per i nostri meriti. ...