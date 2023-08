De Laurentiis a Osimhen | Scudetto | Champions e Mondiale | gli argomenti giusti

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Aurelio Deprospetta a Victorla vittoria dellobis, ma ancheLeague eper club. Notizie Calcio Napoli – Il presidente del Napoli, Aurelio Dele sta provando tutte per convincerea restare a Napoli. Si parla di un nuovo contratto dalle cifre raddoppiate per, ma ovviamente l’ingaggio non potrà mai nemmeno sfiorare quello proposto in Saudi Pro League. In quel caso parliamo di circa 40 milioni di euro a stagione. Così per convincerea firmare un nuovo contratto col Napoli, Depunta anche sul lato sportivo. Ieri il presidente della SSCN ha incontrato Roberto Calenda, agente di. Ma secondo quanto riferisce ...

... ieri sarebbe andato in scena un vertice fiume tra il presidente del Napoli Aurelio Dee Roberto Calenda, procuratore del nigeriano. RinnovoADL vuole trattenerealmeno ...... fa un bel caldo secco, in albergo non c'è più nessuno, sono al campo, e Aurelio Deè lì ... Ma quando Roberto Calenda, ch'è il manager di, se ne va, sono volate via quattro ore e ...L'Al Hilal è disposto ad offrire fino a 200 milioni per il centravanti del Napoli e 50 milioni di ingaggio per, per un triennale o un quinquennale, a seconda dei suoi desideri. De...

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sull'incontro fiume tra l'agente di Victor Osimhen e Aurelio De Laurentiis.