De Ketelaere-Atalanta | salta tutto? Bomba-Di Marzio | trema il Milan | Soldi | uno choc

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Il colpo di scena di una trattativa che sembrava destinata alla conclusione positiva dell'affare. Charles Denon era stato convocato martedì sera contro il Monza, nell'amichevole del primo Trofeo “Silvio Berlusconi”, perché la trattativa con l'sembrava a un passo dalla conclusione. Ma in serata è arrivata una frenata tra la Dea e il calciatore ex Bruges, viste le alte richieste dell'entourage del belga, che hanno alzato il tiro sull'ingaggio (Cdk guadagna 2,7 milioni netti l'anno) e sopratsulle commissioni, lasciando perplessa la società nerazzurra. La trattativa non è ovviamente tramontata, scrive La Gazzetta dello Sport, ma c'è da registrare una nuova distanza tra le parti, che oggi proveranno a ricucire. Anche Diconferma lo stop alla trattativa De ...

1 Futuro in bilico. Charles Denon ha ancora deciso dove giocherà la prossima stagione, il trasferimento, che ha da giorni l'accordo con il Milan, a oggi è in forte in dubbio . Per capire cosa è successo bisogna ...In attesa di sbloccare l'affare De, l'starebbe perfezionando uno scambio con il Torino che porterebbe Singo in nerazzurro e il laterale Soppy in granata. L'esterno ivoriano, ...Punti chiave 10:16 Al Hilal, pronto il rilancio per Osimhen 10:13 Dalla Francia: il Napoli ha preso Cajuste 09:22, degioca al rialzo 09:09 Napoli, prima offerta all'per ...

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato in modo duro ai microfoni della conferenza stampa post partita riguardo De Ketelaere.Milan, intoppo per Charles De Ketelaere all'Atalanta. Problemi legate alle commissioni da riconoscere agli agenti. Dea spiazzata. I dettagli in redazione.