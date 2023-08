(Di mercoledì 9 agosto 2023) Futuro in bilico. Charles Denon ha ancora deciso dove giocherà la prossima stagione, il trasferimento all', che...

1 Futuro in bilico. Charles Denon ha ancora deciso dove giocherà la prossima stagione, il trasferimento, che ha da giorni l'accordo con il Milan, a oggi è in forte in dubbio . Per capire cosa è successo bisogna ...In attesa di sbloccare l'affare De, l'starebbe perfezionando uno scambio con il Torino che porterebbe Singo in nerazzurro e il laterale Soppy in granata. L'esterno ivoriano, ...Punti chiave 10:16 Al Hilal, pronto il rilancio per Osimhen 10:13 Dalla Francia: il Napoli ha preso Cajuste 09:22, degioca al rialzo 09:09 Napoli, prima offerta all'per ...

De Ketelaere-Atalanta, filtra pessimismo: la posizione del Milan Calciomercato.com

Milan, intoppo per Charles De Ketelaere all'Atalanta. Problemi legate alle commissioni da riconoscere agli agenti. Dea spiazzata. I dettagli in redazione.Atalanta e Milan sono d'accordo per il trasferimento del belga, ma manca ancora l'accordo tra i nerazzurri e il giocatore: ecco la situazione ...