De Angelis | sit-in Pd davanti alla Regione Lazio | “Subito dimissioni Rocca e Meloni vogliono ridurre il caso a un errore di comunicazione”

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Sit-in dal Partito democraticoper chiedere ledi Marcello De, responsabiledell’ente, dopo la bufera per le sue dichiarazioni sui responsabili della strage di Bologna. Presente anche Remo Iantaffi che la mattina del 2 agosto si salvò solo per. “Non è possibile oggi tentare di cambiare la storia. Questo Paese ha ancora gli anticorpi per impedirlo”. I partecipanti al presidio hanno anche esposto un lungo striscione con scritto ““. “C’è un problema di rapporto con la storia, non vorrei che qualcuno a livello nazionale pensi che c’è una storia d’Italia da riscrivere dal punto di vista dell’estrema destra”, afferma Enzo Foschi, segretario del Pd della Capitale. ...

" Desi deve dimettere". Davanti alla sede della Regione Lazio è in corso un sit-in organizzato dal Partito democratico per chiedere un passo indietro al capo della comunicazione istituzionale. Ma l'opposizione non ci sta e annuncia battaglia. Le parole di De Angelis, a nostro modo di vedere, sono incompatibili con l'importante incarico. E anche aprire una crepa in Fdi, dove le posizioni di De Angelis sono universalmente condivise, a parte gli ultimi tardivi comunicati ufficiali.

Non passa la bufera sul caso De Angelis. "Basta con il revisionismo, De Angelis deve dimettersi", questa la frase ripetuta dagli esponenti e dai militanti del Pd, riuniti sotto la Regione Lazio. Alcune decine di persone hanno dato vita a un presidio organizzato dal Partito Democratico davanti alla Regione Lazio per chiedere le dimissioni.