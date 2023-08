Andrea, ex ministro del Lavoro ed esponente del Pd, ha diffuso sui social un commento sulla vicenda legata a Marcello De, il capo della comunicazione di Francesco Rocca confermato al suo ...... ha rivendicato l'idea Andrea(Pd). Non è l'unico. 'Allora si può fare: è possibile tassare ...colpite dall'alluvione e dalle frane in Emilia - Romagna e sulle mancate dimissioni di De'. ...... ha preferito non partecipare, stavolta per evitare domande imbarazzanti sul caso De. Lo ... era un'idea proposta già da un paio di mesi dal dem. Quindi le opposizioni lo hanno salutato ...

De Angelis, Orlando (Pd): “Esultano le macchiette del reducismo neofascista” Globalist.it

Strage di Bologna, Andrea Orlando parla della conferma di Marcello De Angelis: "Le macchiette del reducismo neofascista, bacino elettorale comunque non trascurabile, esultano".Il vero bersaglio del portavoce di Rocca è il presidente del Senato Ignazio La Russa, colpevole di aver parlato di «matrice fascista» della strage, sempre ...