DAZN o Sky | dove vedere le partite di Serie A? Programma partite prima giornata 19-21 | canali esatti tv e streaming

(Di mercoledì 9 agosto 2023) LaA è sempre più vicina. Dal 19 agosto riparte il grande carrozzone del campionato italiano: tutte all’inseguimento del Napoli campione d’Italia lo scorso anno.tutte concentrate tra il sabato 19 agosto e lunedì 21, poiché siamo in estate non ci sarannodelle ore 18.30. Si comincerà proprio con gli scudettati di Rudi Garcia, che andranno in casa del Frosinone appena promosso in massima, allo stesso momento il calcio d’inizio tra Empoli e Verona, entrambe lein diretta esclusiva su. In serata il momento dell’Inter finalista di Champions League con il Monza, sarà questa la partita del sabato trasmessa su Sky Sport, mentre Genoa-Fiorentina sarà su. Si ...

La partita sarà trasmessa in diretta suSport, in streaming sarà visibile su, su NowTv e SkyGo, l'app per gli abbonati di. webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostre ultime ...... le altre partite anche su Infinty EUROPA LEAGUE: sia suche suCONFERENCE LEAGUE: sia suche suSUPERCOPPA EUROPEA : Prime Video PREMIER LEAGUE:BUNDESLIGA :LIGA:...la sfida sarà visibile anche in streaming sull'app di, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.Sport ; in streaming (per i soli abbonati) su SkyGo, app scaricabile ...

Sky o DAZN La programmazione televisiva delle prime 4 giornate di campionato TUTTO mercato WEB

L'Inter di Simone Inzaghi torna in campo oggi, mercoledì 9 agosto, per un altro incrocio internazionale. L'amichevole odierna, che sarà trasmessa sia da DAZN che da Sky, vedrà i nerazzurri affrontare ...Nerazzurri in campo in Austria Salisburgo-Inter, Lautaro Martinez out per affaticamento: formazioni, orario come vederla in tv ...