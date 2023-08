(Di mercoledì 9 agosto 2023) "Vi ringrazio per essere venuti qui oggi e per il supporto della scorsa stagione: è stata difficile per voi e per noi, ma è l'unica strada perla": il capitano della ...

... è stata difficile per voi e per noi, ma è l'unica strada per riportare la Juve dove merita": il capitano della Juventus,, ha parlato dal centro del campo dello Stadium. Dopo l'amichevole in ..."Noi Lukaku non lo", hanno scandito le migliaia di persone presenti a questo evento per ... Tra i giocatori assenti in campo per motivi diversi ci sono il capitano, Rabiot, Szczesny, ...Non ci sono gli acciaccati Szczesny,, McKennie, Kostic, Rabiot e Perin, oltre ai ... 'Noi Lukaku non lo' il coro che si è alzato da tutto l'impianto. Sul fronte mercato, infatti, ...

Danilo, vogliamo riportare la Juve dove merita Agenzia ANSA

"Vi ringrazio per essere venuti qui oggi e per il supporto della scorsa stagione: è stata difficile per voi e per noi, ma è l'unica strada per riportare la Juve dove merita": il capitano della Juventu ...La sfida in famiglia tra la Juventus Black di Massimiliano Allegri e la Juventus White di Massimo Brambilla è cominciata con il coro intonato da buona parte dei 20 mila spettatori dello Stadium: “Noi ...