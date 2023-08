Damiano David e Victoria De Angelis in vacanza insieme | senza trucco per un grande annuncio

... Honey (are u coming) sarà un nuovo pezzo rock in pieno stile Maneskin , con i colpi di batteria e la voce diin primo piano. L'attesa è infuocata, come le immagini nella clip che ...Trae Giorgia Soleri potrebbe essere tornato l'amore. Sono passati due mesi dall'annuncio congiunto della coppia in cui annunciavano la loro rottura , conseguenza forse di un video che ......alla Settimana Internazionale della Critica di Venezia e candidato come miglior esordio aidi ... attore, Giovanni Merlini, regista, Lorenzo Silano, regista, Andrea, produttore.

La prima foto social di Damiano dei Maneskin e Martina Taglienti, sono in vacanza insieme Fanpage.it

Dopo la stagione trionfale dei live negli stadi la band romana è pronta a tornare con un nuovo brano Honey (are u coming). The Loneliest, incluso nell'album Rush!, è in gara per la categoria Best ...L'influencer, rispondendo a un commento di un follower, ha voluto spiegare la relazione non monogama che la legava al cantante e la scelta di accettarla ...