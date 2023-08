Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Presentato in Russia il nuovo manuale dicontemporanea per le scuole: le tesi di Putin diventano materiale didattico e si attacca la legittimità storica dell'. Dietro il testo la visione del consigliere di Putin per gli affari culturali, Vladimir Mendinskij