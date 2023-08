Da metà luglio contagi e ricoveri Covid sono aumentati | l’epidemiologo | “Incredibilmente è stato eliminato l’isolamento dei positivi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 agosto 2023) L’eliminazione deldeida parte del governo è stata accolta dalla comunità scientifica italiana con prudenza perché tutti gli esperti – virologi, infettivologi e immunologi – hanno sottolineato la necessità che per settembre sia pronta una adeguata campagna vaccinale, soprattutto per gli anziani, per i fragili e gli immunodepressi. “Da tempo inotificati non crescevano, ma dala tendenza si è invertita e potrebbe non essere un’oscillazione momentanea bensì un vero trend almeno di medio termine, come conferma l’andamento dell’indice di replicazione diagnostica, arrivato al 3 agosto al 140% (ovvero per ogni diagnosi si stima che se ne replicano 1,4) e sembra intenzionato a crescere ancora. Di pari passo, da...