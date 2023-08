Da Indiana Jones e il Quadrante del destino a Oppenheimer | perché il cinema è così ossessionato dal tempo?

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Dopo aver vistoe ildele altri film recenti, come The Flash, ci chiediamo:si ricorrespesso ai viaggi nel? Spesso è un espediente narrativo, una scelta per giocare senza regole: ma viene a mancare quel saper trovare una sorta di verità nel fantastico.e ildel, il quinto e ultimo (o no?) film della saga di, arrivato da alcune settimane sui nostri schermi, è uno di quei film che ha fatto discutere. Non c'era il tocco di Steven Spielberg, certo. Il film ha messo in scena un eroe diverso, più stanco, in pensione. A tratti, per dei flashback, arditamente ringiovanito con la ...