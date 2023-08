(Di mercoledì 9 agosto 2023)a La Spezia e Portovenere, ma tra le location, nel finale vediamo anche Roma. Ilè una commedia del 1984 di Enrico Oldoini con Carlo Verdone, Lello Arena e Marina Suma. il Davinotti ci segnala dettaglio molto interessanti legati alle location. Quando Walter sale su una barca per andare a Porto Venere, si tratta dell’Imbarco Linea Pozzale che si trova al porto di La Spezia. Walter conosce sull’imbarcazione Raffaele, i due poi scendono al Molo Doria di Portovenere. La casa di Raffaele si trova in Calata Doria, sempre a Porto Venere.stessa zona si trova il porticato sotto il quale Sonia e Walter si baciano per la prima volta. Nelvi sono anche due scene che hanno come location la Chiesa di San Pietro a ...

... è stata sentita da tutti come dono di Dio, che ha rimesso in movimento ie i passi dei ...proposta prevede che Abu Dhabi accolga una conferenza di pace mondiale aperta da papa Francesco...Barbara d'Urso irrefrenabile: 'felici, una serata indimenticabile' Mentre Myrta Merlino ha ... Dopo aver trascorso alcuni giornisua casa di Capalbio ed essere approdata in Basilicata per ...... le Clarisse pregano incessantemente, affinché, commentano, "i lorosi aprano a quest'Amore, non restino chiusi, come quando trascorrono intere giornate in solitudinepropria stanza ...

Cuori nella tormenta: dove è stato girato il film CinemaSerieTV.it

Trama: Enrico Oldoini, al suo esordio dietro la macchina da presa, dirige Carlo Verdone e Lello Arena in una commedia dai toni amari. Il primo è un sottufficiale della marina, sbruffone e rampante. Il ...Oroscopo dei cuori solitari, previsioni settimanali dal 14 al 20 agosto 2023: grandi opportunità per Scorpione, nuove conoscenze per i Pesci ...