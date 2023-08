Crotone vs Sambiase ultimo test amichevole per i pitagorici

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Fccontro il(eccellenza) doppietta di Tumminello.2 Sambuase 0 Marcatore: 30° e 44° Tumminello: Dini (D’Alterio), Spaltro (Giannotti), Papini (Gigliotti), Bove (D’Amora), Giron (Crialese), Felippe (Awua), Vitale ( Schirò), D’Ursi (Spina), Rojas (Pannitteri), Tribuzzi (Brazzaniti), Tumminello. All. Zauli: Giuliani (Spagnulo), Perri (V.Frasson), Schirripa (S.Frasson), Monteiro (Piriz), Colombatti (Gaetano), Strumbo (Iania), Cataldi (Trentinella), Solomon (Alves), Abayan (Cordary) Crucitti (Cullice), Umbaca (Caputo). All. Morelli Note 88° Pannitteri calcia a lato il rigore. Assenti Mondonico e Gomez per motivi fisici.per gli squali prima dell’impegno ufficiale di Coppa Italia Frecciarossa (14 agosto) ...

Finisce con una doppietta di Tumminello l'allenamento congiunto degli squali con il, squadra che milita nel campionato d'Eccellenza. Test impegnativo con gli ospiti decisi a fare bella figura contro i più blasonati avversari che si difendono con ordine e dinamismo. ...Anche la prima fase della preparazione, svolta al "Gianni Renda", delsi è conclusa con ... Domani, mercoledì 9 agosto, viaggerà alla volta didove, alle 18:00, sosterrà un allenamento ...... Scalea, Paolana, Rende e Morrone), due di quella di Catanzaro (e Vigor Lamezia), una di(Isola Capo Rizzuto), una del vibonese (Soriano) e ben 7 della provincia di Reggio Calabria, ...

