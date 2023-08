Le parole di Mattia Cattaneo dopo la ricognizione del percorso della prova a cronometro di venerdì ai Mondiali di Glasgow. Il corridore azzurro ha commentato le prospettive sue e di Filippo Ganna, gli ......dopo le fatiche con il quartetto (argento) ieri sera si è buttato in pista per inseguire l'ennesima maglianell'inseguimento individuale, in attesa di misurarsi su strada anche nella...... dove l'obiettivo dichiarato è riconquistare la magliagià vinta nel 2020 a Imola e l'anno ... dopo aver vinto la brevenel prologo, Filippo si è ripetuto nuovamente nella quarta tappa (...

Crono iridata, Cattaneo: "Percorso veloce ma esigente, lista partenti stratosferica" La Gazzetta dello Sport

"Ho voglia di indossare un'altra maglia iridata, ma so che ci sarà da faticare tantissimo per ottenerla. (ANSA) ...Oggi ai mondiali 2023 di Glasgow è il giorno della cronometro riservata agli Under 23 uomini. Due gli italiani al via: Lorenzo Milesi, che scatterà alle 16.10, e Bryan Olivo che invece prenderà il via ...