Cristina Scuccia fuori da Tale e Quale Show | spunta il vero motivo

Trattasi di, vale a dire l'ex Suor. La notizia l'ha data TvBlog e non è stata confermata dal programma, ma nemmeno smentita. Ciò significa che al 99.9% l'ex suora non sarà ...E qualcuno ha parlato anche di, che farebbe 'coppia' con Frate Alfredo, un 'Nip' che qualche settimana fa si era candidato attraverso una lettera scritta a Signorini. Niente ...Tra i Vip che vedremmo nella casa più spiata d'Italia ci potrebbero essere Rosanna Fratello e. L'ex suora ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi e uscita dal cast di Tale e Quale Show ...

Tale e Quale Show, Carlo Conti non ci sta (e Cristina Scuccia si tira indietro). L'ombra del Grande Fratello ilmessaggero.it

Il futuro di Cristina Scuccia è in televisione. Dopo la vittoria a The Voice of Italy 2014, grazie alla quale si è fatta conoscere in Italia e anche… Leggi ...L'ex naufraga non farà parte del cast della nuova edizione dello show di Carlo Conti, il motivo è stato svelato dal settimanale Di Più.