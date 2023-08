Cristina Marino | “Luca Argentero? Non potevo dare ai miei figli un padre migliore”

... vede come protagonisti Paolo Ruffini , Herbert Ballerina, il rapper Clementino , Rocio Munoz Morales e lo stesso Francesco Albanese affiancati da, Fioretta Mari, Lucia di Franco, ...... vede come protagonisti Paolo Ruffini, Herbert Ballerina , il noto rapper Clementino, l'attrice Rocio Muñoz Morales e Francesco Albanese affiancati da, Fioretta Mari, Lucia di Franco, ...... ANGELA ODDO, ANNA PARISI, CARMEN CURCURUTO,RECUPERO, DANIELA GITTO, ELISA CAPUTO , ... VITO NATOLI, VITTORIO BALLATO, ANTONINO MANCUSO FUOCO, JEAN CALOGERO, MASSIMO SCAFFIDI, PASQUALE...

Cristina Marino racconta l’amore con Luca Argentero: “Io, mio marito, i nostri due figli… e OGGI

Ha una bellezza che incanta. Assomiglia a Brigitte Bardot. "Me lo dicono sempre, mi illudo che sia così". E del marito dice: "Non potevo dare ai miei figli un padre migliore". L'intervista esclusiva d ...Goloso e griffato, ma soprattutto sano e dietetico: è questa la ricetta del wellness gelato. Scopri chi l'ha già lanciato, in Italia e non ...