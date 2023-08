Covid | Oms classifica Eris variante d' interesse

"In base alle sue caratteristiche genetiche, alle caratteristiche di fuga immunitaria e alle stime del tasso di crescita - riepiloga l'- EG.5 potrebbe diffondersi a livello globale e ...Nell'ultimo mese solo il 25% dei Paesi ha segnalato decessi perall'e solo l'11% ha segnalato ricoveri ordinari e in terapia intensiva. Questo non significa che gli altri Paesi non ...L'Organizzazione mondiale della sanità 'sta monitorando diverse varianti- 19 tra cui Eg.5, sulla quale oggi pubblicheremo una valutazione del rischio. Rimane il ...il direttore generale dell', ...

Covid, Oms: "Resta rischio variante più pericolosa, virus uccide ancora" Adnkronos

Milano, 9 ago. (Adnkronos Salute) - La variante Eris (EG.5 e i suoi sottolignaggi fra cui EG.5.1) viene classificata dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) come variante d'interesse. E' l'esi ...Nel Regno Unito la Uk Health Security Agency ha stimato che Eris EG.5.1 ha il più alto tasso di crescita nel Paese, con una prevalenza stimata del 14,6% dal 20 luglio. I Centri statunitensi per il ...