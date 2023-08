Covid | il governo decreta la fine dell’isolamento ma i virologi non ci stanno

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Non si capisce dove voglia andare a parare l’ex virologo o infettivologo oggi in pensione Massimo Galli, famoso per avere sbagliato tutte le previsioni, quando dice che togliere l’isolamento ai positivi alè un atto politico. Se vuole dire che non è scientifico, allora neanche imporre l’isolam