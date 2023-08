Cosa sappiamo della pillola contro il cancro e a che punto è la sperimentazione

Leggi su open.online

(Di mercoledì 9 agosto 2023) I ricercatori del City of Hope Hospital di Los Angeles guidati dalla professoressa Linda Malkas hanno pubblicato i risultati di uno studio riguardante la molecola AOH1996 (l’Ansa riporta che si tratta delle iniziali edata di nascitapiccola Anna Olivia Healy, morta dinel 2005). Questo principio attivo potrebbe aprire la strada a future terapie in grado di colpire con estrema precisione le cellule tumorali lasciando intatte quelle sane. La ricerca pubblicata dalla rivista Cell Chemical Biology sta facendo discutere in tutto il mondo. Nelle colture (oltre 70 linee di cellule tumorali) e nellaanimale ha dato infatti risultati promettenti. Il farmaco prende di mira in un certo modo la proteina PCNA (Proliferating cell nuclear antigen), che viene espressa in grandi quantità nei nuclei ...