Corso Chat Gpt Online

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Nell’era digitale in cui viviamo, l’intelligenza artificiale sta rapidamente trasformando il modo in cui interagiamo con la tecnologia e il mondo circostante. Tra le innumerevoli innovazioni che l’IA ha portato, ibot basati sulla tecnologia GPT (Generative Pre-trained Transformer) si sono rivelati una delle pietre miliari più significative. EGpt su tutti ha attirato l’attenzione del pubblico, perché effettivamente è un ottimo strumento sia per chi studia che per chi lavora (ne abbiamo parlato qui); già si parla di nuove figure professionali che si occuperanno della gestione dei Prompt, ovvero dei Copy evoluti che sfruttando l’AI riescono a scrivere dei prompt evoluti per ottenere dei risultati complessi e strutturati. Come Funziona l’Intelligenza Artificiale eGPT Questi straordinari sistemi di intelligenza ...