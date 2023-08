Corriere dello Sport – l’offerta da un top club e il no a Pinto Parla l’agente

(Di mercoledì 9 agosto 2023) 2023-08-10 00:42:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del: La Roma continua a lavorare sul mercato alla ricerca di un attaccante da regalare a Mourinho. I nuovi profili sono quelli di Duvan Zapata e Luis Muriel, sui quali continua a lavorare Tiago. Sullo sfondo resta Marko Arnautovic, per il quale ilgiallorosso ha ricevuto il no del Bologna di Saputo alda 3,5 milioni. Roma,di Arnautovic Sulla situazione si è espresso il fratello-agente di Arnautovic che, ai microfoni del sito di Gianluca Di Marzio, ha lanciato un messaggio alla società rossoblù: “Vorremmo essere ascoltati dal Bologna, perché i patti erano stati chiari. La scorsa estate e lo scorso inverno avevamo ricevuto ...

Vittoria senza troppi problemi per Camila Giorgi nel primo turno del torneo di Montreal. L'azzurra, numero 51 delle classifiche Wta, si è imposta in due set sulla canadese Bianca Andreescu , con il ...Subito un derby azzurro al Masters 1000 di Toronto , che regalerà la sfida inedita tra Matteo Berrettini e Jannik Sinner . Il romano e l'altoatesino si sfidano al secondo turno, con in palio un ...

Corriere dello Sport: 'Reggina, una manifestazione per esprimere il dissenso di tutta la città' CityNow

Manifestazione dei tifosi ieri sera per difendere la categoria dopo le bocciature di Coni e Tar del Lazio. Ora al Consiglio di Stato serve un miracolo per non dover ricominciare dalla B. La carica di ...ROMA - Proseguono i playoff di qualificazione alla prossima Champions League. Dopo gli importanti risultati della serata di ieri, tra tutti quelli di Galatasaray e Psv, sono tre le gare che si sono ...